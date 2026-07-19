Vaccin mot ebola ska testas på människor

Ett nytt vaccin mot bundibugyo-varianten av ebola ska börja testas på människor, skriver BBC.

Det är forskare vid Oxfords universitet som utvecklat vaccinet som blir det första av fyra att gå vidare till kliniska tester.

Universitetet uppger att de första frivilliga i Storbritannien kommer att vaccineras inom ett par veckor, skriver Ekot. Totalt ska 50 personer mellan 18 och 55 år ingå i studien.

Det finns sedan tidigare vaccin mot andra varianter av ebola, men eftersom viruset bör ses som ”systrar mer än tvillingar” biter inte vaccinet på den nya varianten, skriver BBC.