Vaccin mot ebola ska testas på människor
Ett nytt vaccin mot bundibugyo-varianten av ebola ska börja testas på människor, skriver BBC.
Det är forskare vid Oxfords universitet som utvecklat vaccinet som blir det första av fyra att gå vidare till kliniska tester.
Universitetet uppger att de första frivilliga i Storbritannien kommer att vaccineras inom ett par veckor, skriver Ekot. Totalt ska 50 personer mellan 18 och 55 år ingå i studien.
Det finns sedan tidigare vaccin mot andra varianter av ebola, men eftersom viruset bör ses som ”systrar mer än tvillingar” biter inte vaccinet på den nya varianten, skriver BBC.
Ebolautbrottet — det gäller saken
- Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har bekräftat över 2 000 smittade och 754 döda fram till mitten av juli 2026.
- Ebolaviruset av Bundibugyo-varianten, som saknar vaccin, har spridit sig snabbt i Kongo-Kinshasa.
- Utbrottet har förvärrats av väpnade konflikter, misstro mot myndigheter och attacker mot vårdpersonal och behandlingscenter.
- WHO har utlyst internationellt nödläge och varnat för att det verkliga antalet fall kan vara två till fyra gånger högre än rapporterat.
- Flera länder har infört gränskontroller och karantän. Sverige har skickat 45 miljoner kronor i stöd till Kongo-Kinshasa.
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