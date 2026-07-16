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Vårdpersonal kontrollerar kroppstemperaturen på en person vid gränsen mellan Uganda och Kongo-Kinshasa i början av juni. (Hajarah Nalwadda /AP/TT)
Ebolautbrottet

Uganda på väg att skriva ut sista ebolapatienten

Av Emma Hedlin
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I dag, torsdag, väntas den sista ebolapatienten skrivas ut från sjukhuset i Uganda, skriver Reuters. Det innebär att landet kan förklaras fritt från viruset om 42 dagar, förutsatt att inga nya fall upptäcks.

Uganda har totalt haft 20 ebolafall under det senaste utbrottet, varav två dödsfall.

I grannlandet Kongo-Kinshasa, som är hårdast drabbat, har över 2 000 fall av ebola bekräftats. 754 personer har dött.

Samtliga fall är kopplade till Bundibugyovarianten, som ännu inte har något vaccin.

42 dagar är i linje med WHO:s riktlinjer
Reuters  · Ofta betalvägg
WHO har beskrivit utbrottet som det tredje värsta hittills
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Samtidigt strejkar allt fler vårdarbetare i Kongo-Kinshasa
NBC News
I slutet av maj stängde Uganda gränsen mot Kongo-Kinshasa av rädsla för ebolaspridningen (28 maj)
AP  · Ofta betalvägg
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