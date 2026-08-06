NCC krävs på miljonbot efter dödsolycka

Två män skadades svårt när en mobilkran välte under arbete med att sätta upp en presenning över ett arbetstält utanför Northvolts fabrik i Skellefteå. En av männen omkom.

NCC krävs på 5 miljoner kronor i företagsbot efter dödsolyckan utanför Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023, då en man omkom och en annan förlorade en arm, rapporterar SVT Västerbotten.

Enligt åklagaren brast NCC i riskbedömningen inför arbetet med en mobilkran.

– NCC har inte tillräckligt noggrant undersökt och bedömt riskerna, säger miljöåklagare Åse Schoultz.

Eftersom NCC har accepterat kravet väntas tingsrätten avgöra ärendet utan rättegång. Northvolt bedöms inte ha haft något ansvar.