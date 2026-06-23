Peter Carlsson kan åtalas för dödsolycka på Northvolt
Åklagaren räknar med att åtala Northvolts grundare Peter Carlsson för miljöbrott med vållande till annans död. Detta efter att utredningen om dödsolyckan på batterifabriken i Skellefteå 2023 nu blivit klar, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.
– Som styrelseordförande är man högst ansvarig i ett företag. Om det inte finns någon annan att ställa till svars får man gå på dem som finns högre upp, säger åklagare Christer B Jarlås.
Försvarsadvokaten Henrik Olsson är kritisk till utredningen och betonar att Peter Carlsson inte ”varit inne och detaljstyrt verksamheten”. Försvaret planerar att begära ett ”stort antal kompletterande utredningsåtgärder”, uppger han.
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