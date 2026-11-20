I somras lade flygbolaget Populair ner trafiken till Örnsköldsviks flygplats. Nu kan inte försvarsjätten BAE Systems, som bygger exportsuccén Stridsfordon 90, flyga in kunder och personal. Det rapporterar DN.

– Vi har tre till fyra internationella delegationer med kunder eller leverantörer i veckan som beställt grejer för miljarder och som inte kan ta sig till oss på ett anständigt sätt. Det är... pinsamt, säger hr-chefen Jonas Wikman.

Det enda alternativet är en elva mil lång taxiresa från Umeå flygplats till Örnsköldsvik. Tåget kan inte ersätta flygen eftersom avstånden är för stora, enligt BAE Systems.

En flygplatsutredning som regeringen tillsatte 2025 föreslår att staten ska ta över fler flygplatser och öka driftstödet till både statliga och icke-statliga flygplatser.