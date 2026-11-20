Connor McDavid under uppvärmningen vid en mathc tidigare i november.

NHL-stjärnan Connor McDavid har spelat en match utan att göra poäng för första gången på säsongen.

Poängsviten på 23 matcher bröts under nattens möte mellan McDavids Edmonton och Tampa Bay, som slutade 1-3.

Totalt har McDavid skrapat ihop storslagna 55 poäng under säsongen. Det spekuleras nu i om han ska kunna slå legendaren Wayne Gretzkys 40 år gamla rekord på 215 poäng under en grundsäsong.