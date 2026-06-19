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Jonathan Toews. (Nam Y. Huh /AP/TT / AP)
NHL 25/26

NHL-ikonen Jonathan Toews slutar efter 1 149 matcher

Av Jacob Ruderstam
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Den kanadensiske ishockeyspelaren Jonathan Toews avslutar karriären. Den 38-årige centern är en av NHL:s stora ikoner och har tre Stanley Cup-titlar på meritlistan.

Totalt blev det 1 149 matcher i den nordamerikanska hockeyligan, med 383 mål och 529 assist.

Toews var borta från isen i två säsonger på grund av postcovid. Den gångna säsongen spelade han samtliga 82 matcher för Winnipeg, laget han växte upp med som liten.

Chicago Blackhawks på X
x.com
Toews kallas ”Captain Serious”
www.nhl.com
Toews gjorde 15 säsonger för Chicago
TT
2008 blev han NHL:s dittills yngsta kapten
Reuters  · Ofta betalvägg
38-åringen: ”Jag är så tacksam för karriären jag haft”
Aftonbladet
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