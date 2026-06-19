NHL-ikonen Jonathan Toews slutar efter 1 149 matcher
Den kanadensiske ishockeyspelaren Jonathan Toews avslutar karriären. Den 38-årige centern är en av NHL:s stora ikoner och har tre Stanley Cup-titlar på meritlistan.
Totalt blev det 1 149 matcher i den nordamerikanska hockeyligan, med 383 mål och 529 assist.
Toews var borta från isen i två säsonger på grund av postcovid. Den gångna säsongen spelade han samtliga 82 matcher för Winnipeg, laget han växte upp med som liten.
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