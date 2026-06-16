Brind’Amour fullbordar cirkeln med Hurricanes

Tränaren Rod Brind’Amour blev i och med Carolina Hurricanes Stanley Cup-seger den fjärde personen i NHL-historien att både ha varit lagkapten och tränare för samma klubb vid en titel, skriver The Athletic.

Han fick nå milstolpen 20 år efter att han blev den första Carolina Hurricanes-spelaren någonsin som fått lyfta Stanley Cup-pokalen. Som lagkapten ledde han klubben till mästartiteln 2006, då 34 år gammal och inne på sin 17:e säsong i NHL.

Carolina Hurricanes har nått slutspel varje säsong under hans åtta år som tränare och han hyllas nu för att ha skapat en vinnarkultur i laget.

– Han är den viktigaste delen av allt, säger klubbägaren Tom Dundon till NHL.com.