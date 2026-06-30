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Jacob Markström. (Adam Hunger /AP/TT / AP)
NHL 25/26

Markström byter klubb i USA – klar för Florida

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske landslagsmålvakten Jacob Markström är tillbaka i Florida Panthers, laget som draftade honom 2008.

36-åringen har de senaste säsongerna spelat i New Jersey, men nu blir han bortbytt mot en annan svensk, Jesper Boqvist.

Markström, som spelade OS för Sverige tidigare i år, ser ut att bli förstemålvakt. Stjärnan Sergej Bobrovskij lär lämna laget efter att hans kontrakt går ut den 1 juli.

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