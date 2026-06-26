Norrman döms till livstids fängelse efter dubbelmordet i Göteborg

Norska Vetle Christophersen, 35, döms till livstids fängelse för dubbelmordet i Göteborg förra året – där han sköt två män i huvudet från baksätet. Något som åklagaren tidigare beskrivit som en ”ren avrättning”.

Christophersen döms för två fall av mord, grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott.

Männen hittades skjutna på en parkering i början av september. Christophersen har själv erkänt att han skjutit männen, men hävdat nödvärn.

”Genom den bevisning som åklagaren har åberopat är mannens invändning om nödvärn motbevisad. Det är därmed styrkt att mannen uppsåtligen har berövat de två målsägandena livet”, står det i ett pressmeddelande från Göteborgs tingsrätt.

Han döms även till utvisning till Norge.