Norrtåg ska installera Starlink på alla sina tåg
Norrtåg ska installera satellitinternet från Starlink på alla sina tåg under nästa år, skriver de i ett pressmeddelande.
Därmed blir de först i Sverige att ha den Elon Musk-ägda tjänsten på alla sina tåg.
– Genom att kombinera mobilnäten med satellitteknik kan vi ta ett stort steg framåt när det gäller internetuppkopplingen på våra tåg. Testerna visar att Starlink tillför betydande kapacitet, inte minst i norra Norrland, säger den tekniska chefen Linus Sedlacek Åkerlind.
Redan i tag finns tekniken på flera av Norrtågs tåg. Det har ökat internethastigheten med i genomsnitt 78 procent på sträckan Umeå–Luleå och 58 procent på sträckan Storlien–Sundsvall–Umeå.
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