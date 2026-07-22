Norsk polis ser en ökning av hyllningar av Breivik
15 år har gått sedan Utøya och terroristen Anders Behring Breivik utmålas allt oftare som en hjälte på sociala medier, enligt norska säkerhetspolisen PST.
– De senaste åren har det varit en ökning av personer som hyllar eller ser upp till Breivik, säger Caroline Iwarsson på kontraterroravdelningen till SR Ekot.
Framför allt ser PST att det är unga män som lockas in i högerextremism.
– Öppna kanaler som Tiktok fungerar som en motorväg för radikalisering, säger Iwarsson.
bakgrund
Terrorattentaten i Norge 2011
Wikipedia (sv)
Terrorattentaten i Norge 2011 var ett tvådelat terrorattentat, dels riktat mot Regjeringskvartalet i centrala Oslo och dels mot det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund Arbeidernes ungdomsfylkings årliga sommarläger, med 560 deltagare, på ön Utøya. På eftermiddagen den 22 juli 2011 detonerade en bilbomb på Grubbegata i Oslo och cirka två timmar senare inleddes skottlossning mot ungdomar och vuxna på Utøya. Norrmannen Anders Behring Breivik har dömts som ansvarig för både explosionen i Oslo och massakern på ön. Sammanlagt dog åtta personer i explosionen och 69 dödsoffer är relaterade till dödsskjutningarna på ön. Breivik valde att föröva sina terrorattentat den 22 juli – årsdagen av de första korsfararnas etablerande av Kungariket Jerusalem år 1099.
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