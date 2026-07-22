Norsk polis ser en ökning av hyllningar av Breivik

15 år har gått sedan Utøya och terroristen Anders Behring Breivik utmålas allt oftare som en hjälte på sociala medier, enligt norska säkerhetspolisen PST.

– De senaste åren har det varit en ökning av personer som hyllar eller ser upp till Breivik, säger Caroline Iwarsson på kontraterroravdelningen till SR Ekot.

Framför allt ser PST att det är unga män som lockas in i högerextremism.

– Öppna kanaler som Tiktok fungerar som en motorväg för radikalisering, säger Iwarsson.