15 år sedan Utøya: ”Oron sitter ju lite i ryggmärgen”
Det har på onsdagen gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya, vilket kommer att uppmärksammas på plats av medlemmar från såväl norska AUF som svenska SSU.
Förbundssekreterare Lotta Weichel säger till P3 Nyheter att hon känner ett ansvar att minnas även om hon inte själv var på plats 2011.
– Den här oron sitter ju lite i ryggmärgen. En vana att alltid ha koll på alla som är på plats, säger hon.
Under dåden på Utøya och i centrala Oslo dödade terroristen Anders Behring Breivik sammanlagt 77 människor.
bakgrund
Terrorattentaten i Norge 2011
Wikipedia (sv)
Terrorattentaten i Norge 2011 var ett tvådelat terrorattentat, dels riktat mot Regjeringskvartalet i centrala Oslo och dels mot det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund Arbeidernes ungdomsfylkings årliga sommarläger, med 560 deltagare, på ön Utøya. På eftermiddagen den 22 juli 2011 detonerade en bilbomb på Grubbegata i Oslo och cirka två timmar senare inleddes skottlossning mot ungdomar och vuxna på Utøya. Norrmannen Anders Behring Breivik har dömts som ansvarig för både explosionen i Oslo och massakern på ön. Sammanlagt dog åtta personer i explosionen och 69 dödsoffer är relaterade till dödsskjutningarna på ön. Breivik valde att föröva sina terrorattentat den 22 juli – årsdagen av de första korsfararnas etablerande av Kungariket Jerusalem år 1099.
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