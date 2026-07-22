15 år sedan Utøya: ”Oron sitter ju lite i ryggmärgen”

Det har på onsdagen gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya, vilket kommer att uppmärksammas på plats av medlemmar från såväl norska AUF som svenska SSU.

Förbundssekreterare Lotta Weichel säger till P3 Nyheter att hon känner ett ansvar att minnas även om hon inte själv var på plats 2011.

– Den här oron sitter ju lite i ryggmärgen. En vana att alltid ha koll på alla som är på plats, säger hon.

Under dåden på Utøya och i centrala Oslo dödade terroristen Anders Behring Breivik sammanlagt 77 människor.