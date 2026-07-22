Stoltenberg: ”Ingen slump – ett angrepp på socialdemokratin”

På dagen 15 år har gått sedan terrordådet på Utøya och Jens Stoltenberg går tillsammans med NRK igenom sina personliga anteckningar från dagen. Den dåvarande statsministern – i dag finansminister – säger att han är mån om att fortsätta prata om det som hände.

– Den 22 juli är inte ett slumpmässigt angrepp utan ett medvetet politiskt beslut att döda människor man är politiskt oenig med. Det är ett angrepp på AUF och på socialdemokratin, säger Stoltenberg.

Bland anteckningarna reagerar han bland annat på de tidiga uppgifterna om ett fåtal döda.

– Att se de siffrorna nedskrivna, som sedan visade sig vara helt fel. Det är en påminnelse om hur stor den här tragedin var, säger Stoltenberg.