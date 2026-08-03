Norskt fackförbund varslar om strejk för SAS-personal

Det norska fackförbundet Fellesforbundet, som bland annat organiserar serviceanställda, varslar om strejk för SAS kabinpersonal med start lördag, skriver de i ett pressmeddelande.

Fackförbundet ligger i förhandling med SAS om nya löner och arbetstidsavtal och har beslutat sig för att säga nej till ett bud från arbetsgivarna.

Strejkvarslet berör 500 medlemmar och har lämnats in till medlarna. Parterna måste därmed komma överens före lördag för att flygningar inte ska behöva ställas in.

Det finns ännu ingen information om huruvida strejken också kommer att påverka svenska flygavgångar.