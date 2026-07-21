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Arkivbild (Richard Drew / AP)
Utvecklingen av läkemedel

Novo Nordisk stämmer Eli Lilly för vilseledande reklam

Av Magnus Eriksson
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Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk har lämnat in en stämning mot den amerikanska konkurrenten Eli Lilly för vilseledande reklam om viktminskningsläkemedlen Zepbound och Mounjaro. Det framgår av ett pressmeddelande.

I stämningen hävdar Novo Nordisk att Eli Lilly förvirrar konsumenterna genom att använda föråldrade studier i jämförelser.

”Människor förtjänar evidensbaserad och aktuell information som de kan lita på när de fattar beslut om sin hälsa”, skriver Novo Nordisk i ett pressmeddelande.

Novo: ”Reklamkampanjer undanhåller viktig information”
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Novo Nordisk stämmer Eli Lilly
pressmeddelande · mfn.se
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Utvecklingen av läkemedelEli LillyNovo NordiskLäkemedelsindustri