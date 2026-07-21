Novo Nordisk stämmer Eli Lilly för vilseledande reklam
Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk har lämnat in en stämning mot den amerikanska konkurrenten Eli Lilly för vilseledande reklam om viktminskningsläkemedlen Zepbound och Mounjaro. Det framgår av ett pressmeddelande.
I stämningen hävdar Novo Nordisk att Eli Lilly förvirrar konsumenterna genom att använda föråldrade studier i jämförelser.
”Människor förtjänar evidensbaserad och aktuell information som de kan lita på när de fattar beslut om sin hälsa”, skriver Novo Nordisk i ett pressmeddelande.
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