Expert om Astras potentiella jätteaffär: ”Inte klockrent”

En sammanslagning mellan Astra Zeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb skulle kunna stärka läkemedelsjättens närvaro i USA. Samtidigt manar SB1 Markets läkemedelsanalytiker Johan Unnerus till försiktighet efter Financial Times uppgifter om samtalen.

– Jag skulle vara lite skeptisk och avvakta. Det passar inte klockrent in i affärsdynamiken, säger han till TT.

Han betonar att den här typen av jätteaffärer har varit ovanliga i läkemedelssektorn de senaste två decennierna och att det är långt ifrån säkert att diskussionerna leder till en överenskommelse.