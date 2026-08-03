Expert om Astras potentiella jätteaffär: ”Inte klockrent”
En sammanslagning mellan Astra Zeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb skulle kunna stärka läkemedelsjättens närvaro i USA. Samtidigt manar SB1 Markets läkemedelsanalytiker Johan Unnerus till försiktighet efter Financial Times uppgifter om samtalen.
– Jag skulle vara lite skeptisk och avvakta. Det passar inte klockrent in i affärsdynamiken, säger han till TT.
Han betonar att den här typen av jätteaffärer har varit ovanliga i läkemedelssektorn de senaste två decennierna och att det är långt ifrån säkert att diskussionerna leder till en överenskommelse.
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