Fetmaläkemedel för katter väntas inte bli kassako
Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin.
Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly.
– Den mest överdrivna förväntningen är att marknaden för fetmaläkemedel till husdjur ska få samma genomslag och prissättning som för människor, säger Morgan Stanleys analytiker Simeon Gutman till CNBC.
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