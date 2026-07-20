Fetmaläkemedel för katter väntas inte bli kassako

Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin.

Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly.

– Den mest överdrivna förväntningen är att marknaden för fetmaläkemedel till husdjur ska få samma genomslag och prissättning som för människor, säger Morgan Stanleys analytiker Simeon Gutman till CNBC.