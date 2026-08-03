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Astra Zenecas anläggning i centrala Södertälje. (Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Utvecklingen av läkemedel

Källor: Astra Zeneca i samtal om miljardaffär

Av Jesper Karlsson
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Den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Det uppger källor med insyn för Financial Times.

Om affären blir av skapas en av världens största läkemedelskoncerner, värderad till omkring 3 800 miljarder kronor.

Går bolagen vidare med sammanslagningen väntar en omfattande granskning från konkurrensmyndigheter, skriver tidningen.

Kan bli sektorns största sammanslagning någonsin
Financial Times  · Ofta betalvägg
Astra Zeneca är en sammanslagning av svenska Astra och brittiska Zeneca
TT
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Utvecklingen av läkemedelAstra ZenecaLäkemedelsindustriBristol Myers Squibb