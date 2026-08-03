Källor: Astra Zeneca i samtal om miljardaffär

Den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Det uppger källor med insyn för Financial Times.

Om affären blir av skapas en av världens största läkemedelskoncerner, värderad till omkring 3 800 miljarder kronor.

Går bolagen vidare med sammanslagningen väntar en omfattande granskning från konkurrensmyndigheter, skriver tidningen.