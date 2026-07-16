FDA godkänner nytt piller mot höga kolesterolnivåer
USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt Mercks kolesterolsänkande läkemedel Lipfendra, det första i sitt slag i tablettform, rapporterar Wall Street Journal.
I studier har läkemedlet sänkt det ”onda” LDL-kolesterolet med upp till 60 procent under sex månader hos patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom.
Lipfendra är avsett att användas tillsammans med den vanliga behandlingen med statiner och kommer att ge en kraftigare kolesterolsänkning än statiner ensamma kan åstadkomma, enligt Mercks vd Robert Davis.
Läkemedelsjättens aktie lyfte på Wall Street efter beskedet.
bakgrund
Statiner
Wikipedia (sv)
Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA-reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet som används hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA-reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol. Hämning av enzymet i lever stimulerar LDL-receptorer. Det resulterar i ökat upptag av LDL-kolesterol från blodet vilket därmed medför att kolesterolnivåerna minskar.
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