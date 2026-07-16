FDA godkänner nytt piller mot höga kolesterolnivåer

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt Mercks kolesterolsänkande läkemedel Lipfendra, det första i sitt slag i tablettform, rapporterar Wall Street Journal.

I studier har läkemedlet sänkt det ”onda” LDL-kolesterolet med upp till 60 procent under sex månader hos patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom.

Lipfendra är avsett att användas tillsammans med den vanliga behandlingen med statiner och kommer att ge en kraftigare kolesterolsänkning än statiner ensamma kan åstadkomma, enligt Mercks vd Robert Davis.

Läkemedelsjättens aktie lyfte på Wall Street efter beskedet.