Det är inte helt oväntat SD:s besked om slopat regeringskrav som står i fokus på lördagens ledarsidor.

DN slår fast att ingenting har förändrats för Centerpartiet, även om Sverigedemokraterna nu backat från sitt krav på ministerposter.

Ett samarbete mellan C och SD är omöjligt på grund av partiernas olika sakpolitik, menar ledarredaktionen. Det handlar bland annat om synen på arbetskraftsinvandring, kvotflyktingar och minskade utsläpp.

Expressen är mer optimistisk och skriver att C sakpolitiskt är ett högerparti som nu bör välja en regering med högerblocket.

”Om de hankar sig kvar i det rödgröna kommer de att medverka till en skarp vänstersväng”, skriver tidningen.

Sydsvenskans ledarredaktion tror också att en ny alliansregering kan vara frestande för många centerpartister. Oavsett vad som händer rör regeringsbildningen på sig – hos vissa.

”Hos Socialdemokraterna står det fortfarande still”, skriver tidningen.