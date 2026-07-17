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Kinas rollOmni förklarar

Nu gillar svenskar Kina mer än USA – kan robotar och Tiktok ligga bakom?

Ett barn viftar med den kinesiska flaggan under firandet av det kinesiska nyåret i Peking. (Vincent Thian /AP/TT / AP)

För första gången är Kina mer populärt än USA bland svenskar. Kan ”Kinamaxxing” och viga kinesiska robotar förklara landets uppsving?

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