Nu kan det ta längre tid för breven att komma fram

Post- och telestyrelsen, PTS, har ändrat sina rutiner för hur snabbt brev ska delas ut efter att regeringen lättat på reglerna.

Tidigare har kravet varit att 95 procent av alla inrikes brev ska vara framme inom två arbetsdagar. Framöver sänks kraven till att 85 procent av breven måste delas ut inom tre arbetsdagar, och 97 procent inom fem arbetsdagar.

Det kan i praktiken innebära att det dröjer ännu längre innan breven når sin destination.