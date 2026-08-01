Nu slopas kravet på kurs för övningskörning
Från och med i dag slopas kravet på introduktionskurs för privat övningskörning, skriver TT.
Några krav gäller fortfarande. Handledare måste vara minst 24 år, ha ett giltigt körkort för fordonet, ha haft körkort minst fem av de senaste tio åren och ansöka om handledarskap med bank-id på Transportstyrelsens sajt.
Eleven måste vara minst 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd, vilket kräver en synundersökning.
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