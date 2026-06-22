Ny dna-studie: Pesten är äldre än forskarna trott
Digerdöden gjorde pesten till Europas stora medeltida skräck, men sjukdomens historia började långt tidigare. Nya dna-studier visar att den slog till redan för 5 500 år sedan – bla…
The Economist
Ancient DNA is rewriting the history of plague
Dense cities do not seem to have been necessary fo…
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