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Innovation & framtid

Ny dna-studie: Pesten är äldre än forskarna trott

Exactly how the outbreak began remains unclear. But it seems to have happened on several occasions. (Shutterstock)

Digerdöden gjorde pesten till Europas stora medeltida skräck, men sjukdomens historia började långt tidigare. Nya dna-studier visar att den slog till redan för 5 500 år sedan – bla…

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The Economist

Ancient DNA is rewriting the history of plague

Dense cities do not seem to have been necessary fo…

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