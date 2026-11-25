Regeringens nya filmproposition har klubbats av riksdagen med stor majoritet, rapporterar TT.

Propositionen fokuserar på att ge ekonomiskt stöd till filmer som har möjlighet att nå en stor publik.

Men det blir ingen sänkning av biomomsen och även den så kallade ”Netflixskatten” uteblir. Det var ett populärt förslag bland personer i branschen, som skulle innebära en skatt på strömningstjänsternas svenska omsättning som kan läggas på svensk filmproduktion.