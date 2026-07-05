Ny fransk museikupp – stöld för miljonbelopp
Flera maskerade tjuvar har brutit sig in på René Lalique-museet i franska Wingen-sur-Moder och stulit smycken för miljonbelopp, rapporterar AFP.
– Runt 20 smycken stals. Värdet beräknas fortfarande men kan uppgå till flera miljoner euro, sannolikt fyra miljoner euro (44 miljoner kronor, reds anm), säger en källa till nyhetsbyrån.
Tjuvarna forcerade en dörr på museet tidigt på söndagsmorgonen och slog sönder sex glasmontrar. Smyckena som stals var av kristall, saknar ädelstenar och kan inte smältas ner.
Muséet är tillägnat juveleraren och glaskonstnären René Lalique (1860–1945), en framstående figur inom jugendstilen.
Det sker mindre än ett år efter den uppmärksammade juvelkuppen på Louvren i Paris.
bakgrund
René Lalique
Wikipedia (en)
René Jules Lalique (French pronunciation: [ʁəne ʒyl lalik]; 6 April 1860 – 1 May 1945) was a French jeweller, medallist, and glass designer known for his creations of glass art, perfume bottles, vases, jewellery, chandeliers, clocks, and automobile hood ornaments.
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