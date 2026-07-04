Ny studie stärker koppling mellan kost och hjärnhälsa
En kost med mycket frukt, grönsaker och fisk – och mindre hårt processad mat – kan kopplas till lägre risk för demens, skriver The Washington Post.
Washington Post
If you’re at risk of Alzheimer’s, these dietary habits can help, study finds
Research suggests diet remains a relevant factor f…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen