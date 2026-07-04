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Innovation & framtid

Ny studie stärker koppling mellan kost och hjärnhälsa

(Johan Nilsson/TT)

En kost med mycket frukt, grönsaker och fisk – och mindre hårt processad mat – kan kopplas till lägre risk för demens, skriver The Washington Post.

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Washington Post

If you’re at risk of Alzheimer’s, these dietary habits can help, study finds

Research suggests diet remains a relevant factor f…

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