Fetmaläkemedlet Wegovy kommer att släppas i tablettform i Sverige inom en snar framtid enligt företaget Novo, skriver TT.

Men det är fortfarande inte uttalat vad priset kommer att hamna på. Troligt är att det handlar om ett par tusenlappar i månaden, menar Jørgen Kronborg Jungersen, vd för Novo Sverige.

– Priset kommer att göras officiellt i samband med att vi går ut med ett lanseringsdatum, men det kommer att vara liknande det för GLP1-injektioner.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har vid flera tillfällen sagt nej till att subventionera Wegovy till personer med obesitas. Men Novo har skickat in en ny ansökan i hopp om ett annat beslut.