Danska Novo Nordisk vill bryta ett ”tabu” för att kunna sälja fler fetmaläkemedel, enligt Financial Times. Nu siktar bolaget in sig på barn i 6-årsåldern.

Under måndagen publicerades resultatet från en studie som visar att åtta av tio barn, mellan sex och tio år gamla, minskade sitt BMI med minst 10 procent genom behandling med Wegovy.

Novo Nordisks strateg Hong Chow konstaterar att barnfetma är ett växande problem globalt och säger till tidningen att bolaget har ett samarbete med Unicef i frågan.