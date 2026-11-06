Det ökande användandet av viktminskningsmedicin kan få konsekvenser för matbutikerna – i alla fall enligt Svensk Handel. Organisationen spår att dagligvaruhandeln kan tappa så mycket som 24 miljarder kronor i försäljning fram till 2035, rapporterar Ekot.

Prognosen bygger på att antalet personer som använder viktminskningsläkemedel fördubblas de kommande nio åren.

Jonas Nordström, nationalekonom vid Agrifood, tror dock att dagligvaruhandelns omsättning kommer påverkas ”marginellt”.

– Däremot kommer det påverka varumixen, säger han.

Den bilden delar Svensk Handel, som tror att chips och godis kommer efterfrågas mindre, medan nyttiga livsmedel, såsom grönsaker, kommer bli populärare.