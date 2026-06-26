Ny techstorm drar in över Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen öppnar klart lägre efter att de globala börserna åter drabbats av teknikfrossa. Efter cirka 20 minuters handel är storbolagsindexet OMXS30 ner 0,6 procent, medan breda OMXSPI har backat 0,5 procent.

Utvecklingen kommer efter att Apples kraftiga prishöjningar på varor sänkt techjättens aktie på Wall Street och dragit med sig tekniksektorn i fallet. Även uppgifterna om att Open AI planerar att senarelägga sin börsnotering skapar svallvågor på börserna där asiatiska index faller kraftigt under morgonen.

Klädjätten H&M:s rapport på torsdagen blev en besvikelse och analyshuset Pareto säljstämplar aktien efter att tidigare ha gett rådet behåll. Riktkursen kapas också med 20-lappen till 145 kronor, cirka 13 procent under gårdagens stängningskurs. Samtidigt har både Nordea och Barclays höjt sina riktkurser för H&M efter rapporten. Aktien backar cirka 1 procent.

Pareto har också sänkt riktkursen för fertilitetsbolaget Vitrolife till 95 från 115 kronor. Där upprepas i stället rekommendationen behåll. Aktien backar runt 1 procent.

Lundinsfärens gröna energibolag Orröns nordiska verksamhet slås ihop med norska Cloudberry, meddelade bolaget under morgonen. Orröns aktie lyfter nära 5 procent.

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