Ett växande antal indiska företag erbjuder tjänsten ”hyr ett barnbarn”, rapporterar Al Jazeera. Tjänsten riktar sig till äldre personer med god ekonomi som inte har släktingar till hands. Det kan exempelvis handla om att betala för sällskap under ett läkarbesök eller en spelkväll.

80-åriga Budhiraja och hans fru har två döttrar som bor i USA. I stället får de hjälp och sällskap av Raju, anställd på ett av företagen som erbjuder tjänsten.

– Jag kände mig bekväm med honom från början. Han förstår mig till 200 procent, säger Budhiraja om Raju.

Den indiska regeringen uppskattar att äldrevårdsbranschen är värd motsvarande nästan 70 miljarder svenska kronor.