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Innovation & framtid

Nya arbetslivstrenden: Dela upp dagen i mikrojobb

(Gorm Kallestad / NTB)

Allt fler anställda delar upp arbetsdagen i kortare pass, så kallad microshifting, skriver Wall Street Journal. Trenden innebär att jobbet planeras kring de timmar då fokus är som…

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The Wall Street Journal

More Employees Embrace ‘Microshifting,’ Carving Their Workday Into Chunks

The hope is that it can help people produce better…

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