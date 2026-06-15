Nya arbetslivstrenden: Dela upp dagen i mikrojobb
Allt fler anställda delar upp arbetsdagen i kortare pass, så kallad microshifting, skriver Wall Street Journal. Trenden innebär att jobbet planeras kring de timmar då fokus är som…
The Wall Street Journal
More Employees Embrace ‘Microshifting,’ Carving Their Workday Into Chunks
The hope is that it can help people produce better…
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