Nya hivsprutan väcker hopp: ”Kan vända epidemin”
En ny långtidsverkande spruta mot hiv har börjat ges i Zambia, ett av de första afrikanska länderna att införa läkemedlet lenacapavir. Preparatet gav ett fullständigt skydd mot hiv…
The New York Times
A Powerful HIV Drug Lands in Zambia. But Will It Reach Those Who Need It?
Lenacapavir, which protects people from H.I.V. inf…
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