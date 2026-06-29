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Nya hivsprutan väcker hopp: ”Kan vända epidemin”

Mavis Mwanza receiving a lenacapavir injection in Lusaka in March. (Arlette Bashizi/The New York Times)

En ny långtidsverkande spruta mot hiv har börjat ges i Zambia, ett av de första afrikanska länderna att införa läkemedlet lenacapavir. Preparatet gav ett fullständigt skydd mot hiv…

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The New York Times

A Powerful HIV Drug Lands in Zambia. But Will It Reach Those Who Need It?

Lenacapavir, which protects people from H.I.V. inf…

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