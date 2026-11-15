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Konsumentkredit är en kredit till fysisk person för dennes personliga ändamål, till exempel köp av egen bostad, bil och andra kapitalvaror eller för annan konsumtion av mindre varaktigt slag. Konsumentkrediter regleras i Konsumentkreditlag (2010:1846) samt föreskrifter och allmänna råd hos Finansinspektionen respektive Konsumentverket. Även andra lagar och regler äger tillämpning inom området, såsom lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och GDPR (dataskyddsförordningen).
Fram till den 1 juli 2025 kunde krediter till konsumenter lämnas eller förmedlas av särskilda konsumentkreditinstitut med tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ("LVK"). Lagen upphävdes genom riksdagsbeslut den 21 maj 2025, sedan lagstiftaren bedömt att snabblån bidragit till överskuldsättning (prop. 2024/25:138, Stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden). Sedan den 1 juli 2025 får konsumentkrediter i Sverige som huvudregel endast lämnas eller förmedlas av banker och kreditmarknadsbolag med tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ("LBF"). Företag som hade tillstånd enligt LVK, eller var undantagna från tillståndsplikt, före ikraftträdandet får fortsätta sin verksamhet enligt den upphävda lagen till utgången av juli 2026, eller längre om de dessförinnan ansökt om tillstånd som bank eller kreditmarknadsbolag.
Den 1 mars 2025 trädde även skärpta regler i konsumentkreditlagen i kraft (prop. 2024/25:17, baserad på SOU 2023:38, Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning), som bland annat sänkte räntetaket för högkostnadskrediter från 40 till 20 procentenheter över gällande referensränta och utvidgade ränte- och kostnadstaken till fler typer av konsumentkrediter. Regeringen har vidare föreslagit en helt ny konsumentkreditlag som ska genomföra EU:s konsumentkreditdirektiv (EU) 2023/2225 och ersätta konsumentkreditlagen (2010:1846); den föreslås träda i kraft den 20 november 2026 (prop. 2025/26:223, baserad på SOU 2024:69).
Sedan den 1 juli 2025 krävs tillstånd som bank eller kreditmarknadsbolag från Finansinspektionen för att få lämna eller förmedla krediter till konsumenter (se ovan om övergångsbestämmelser för tidigare konsumentkreditinstitut).