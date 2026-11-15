Den 20 november träder den nya konsumentkreditlagen i kraft – och den som använder exempelvis Klarna och Qliro för att handla på faktura kan påverkas, rapporterar TT.

För att företagen ska kunna bedöma vad du har råd med kommer fler uppgifter att efterfrågas. Det kan handla om årsinkomst, antal barn och anställningsform. Lämnas inte uppgifterna kan man alltså nekas att betala sitt köp på faktura.

– Det här skärpta kravet på kreditprövningar är ett sätt att motverka den överskuldsättning som vi har i samhället och att man inte ska få krediter som man inte har möjlighet att återbetala, säger Anna Lindström, jurist på Konsumentverket.