Riksgälden: Räkna med stora budgetunderskott 2027-2028
Svenska staten kommer gå med stora budgetunderskott de kommande två åren, enligt Riksgäldens prognos.
Det väntas bli 174 miljarder minus i kassan nästa år, följt av 141 miljarder minus 2028.
”Med en snabbare tillväxt i ekonomin ökar statens skatteinkomster, men det räcker inte för att täcka utgifterna”, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm i ett pressmeddelande.
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