(Johan Carlberg / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Svenska staten kommer gå med stora budgetunderskott de kommande två åren, enligt Riksgäldens prognos.

Det väntas bli 174 miljarder minus i kassan nästa år, följt av 141 miljarder minus 2028.

”Med en snabbare tillväxt i ekonomin ökar statens skatteinkomster, men det räcker inte för att täcka utgifterna”, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm i ett pressmeddelande.