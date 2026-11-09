Kronofogden, statlig förvaltningsmyndighet, Bild på fasaden vid huvudkontoret i Sundbyberg i Stockholm.

387 politiker i kommuner, regioner eller i riksdagen har skulder hos Kronofogden. Det visar en kartläggning från TV4:s Kalla Fakta. Av dessa har 41 skulder på över en miljon kronor.

Centerpartiet har högst skulder per förtroendevald. Därefter kommer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Petri Salonen, gruppledare för styrande Centerpartiet i Haninge, har skulder på 2,7 miljoner. Han säger dock att det är viktigt att skilja på hans privata ekonomi och kommunens.

– Vi har ju från Centerpartiet en trygg linje i hur vi ser på överskottsmål att inte höja skatter, att vi har ordning och reda på ekonomin, säger han.