Nya siffror utmanar myten om elbilens svaga batteri
Elbilsbatterier håller betydligt bättre än många bilköpare befarar, skriver Wall Street Journal. Ny data visar att en genomsnittlig elbil efter fem år fortfarande kan köra upp till…
The Wall Street Journal
EV Batteries Are Defying Expectations After Hundreds of Thousands of Miles
Industry experts think newfound knowledge of batte…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen