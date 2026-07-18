Nystartad enhet ska utreda alla självmord bland barn

En nystartad utredningsenhet på Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utreda alla självmord bland barn under 18 år. Uppdraget har givits av regeringen, skriver TT.

Lennie Lindberg, avdelningschef för livsvillkor och psykisk hälsa, säger att ”det kommer att bli som att lägga pussel”.

– Förhoppningsvis ska vårt arbete bidra till att ge svar på frågor som inte har blivit besvarade tidigare och att det i förlängningen betyder att vi kanske förstår ännu bättre och kan förebygga ännu fler självmord bland barn.

Alla självmord från den 1 januari 2026 ska utredas. Det brukar röra sig om ungefär 20 fall varje år.

– Varje suicid är ett för mycket, säger Lindberg.