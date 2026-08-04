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Studenter, arkivbild från 2022. (Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Arbetet mot psykisk ohälsa

Studie: Motgångar i unga år sätter spår i vuxenlivet

Av Patrik Dahlin
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En skolgång utan meningsfullt lärande och bra relationer ökar risken för psykisk ohälsa långt upp i vuxenlivet, och hälsoeffekterna av arbetslöshet under ungdomsåren finns kvar upp i medelåldern. Det skriver sex forskare och experter som i en unik studie som inleddes 1981 har följt 1 000 svenskar från högstadiet till medelåldern.

Studien visar bland annat att personer som var arbetslösa i minst fem månader mellan 18 och 21 år har en dubblerad risk för psykisk ohälsa vid 43 års ålder.

Det finns dock hopp, menar forskarna, i form av arbetsmarknadsåtgärder så som de var utformade på 1980-talet. Det minskar risken för psykisk ohälsa, skriver de.

”Den minskade risken för ohälsa verkar kvarstå upp till medelåldern.”

Om debattörerna

Anne Hammarström, seniorforskare, Karolinska institutet och professor emeritus i folkhälsovetenskap, Umeå universitet. Initiativtagare till och projektledare för Luleåkohorten
Maria Albin, seniorprofessor i arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet
Urban Janlert, professor emeritus i socialmedicin, Umeå universitet
Hugo Westerlund, professor i epidemiologi med inriktning mot stressforskning, Stockholms universitet
Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut
Per-Olof Östergren, professor emeritus i socialmedicin, Lunds universitet

”Ärren från tonårstiden lever kvar upp i medelåldern”
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