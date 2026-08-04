Studie: Motgångar i unga år sätter spår i vuxenlivet

En skolgång utan meningsfullt lärande och bra relationer ökar risken för psykisk ohälsa långt upp i vuxenlivet, och hälsoeffekterna av arbetslöshet under ungdomsåren finns kvar upp i medelåldern. Det skriver sex forskare och experter som i en unik studie som inleddes 1981 har följt 1 000 svenskar från högstadiet till medelåldern.

Studien visar bland annat att personer som var arbetslösa i minst fem månader mellan 18 och 21 år har en dubblerad risk för psykisk ohälsa vid 43 års ålder.

Det finns dock hopp, menar forskarna, i form av arbetsmarknadsåtgärder så som de var utformade på 1980-talet. Det minskar risken för psykisk ohälsa, skriver de.

”Den minskade risken för ohälsa verkar kvarstå upp till medelåldern.”