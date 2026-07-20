Nytt strul på Arlanda: ”Vad fan håller ni på med?”

På måndagsmorgonen missade än en gång flera resenärer sina Ryanair-flyg från Arlanda, rapporterar TV4 Nyheterna.

Maria Dimetri anlände klockan 03 för att hinna med ett flyg klockan 05.55. Hon möttes av långa köer på grund av för lite incheckningspersonal.

Väl i gaten kom de ombord på bussen till planet, bara för att se sitt bagage lastas av. Många grät när de insåg att de missat sina flyg, enligt Dimetri.

– Vad fan håller ni på med här på Arlanda? Det var så jävla dålig kommunikation mellan personalen på flygplatsen, bussarna och flyget.

Arlanda uppger att flygbolagen själva ansvarar för incheckningsdiskarna, bagagehanteringen och boardingen. Ryanair uppger att fem personer missade flyget och hänvisar frågor om incheckningsköer till flygplatsen.

Även den 8 juli missade flera passagerare sina Ryanair-flyg på grund av strul på Arlanda.