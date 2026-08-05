Värmeböljor hindrar inte unga svenskars reseplaner
48 procent av svenskarna tror att fortsatta perioder med extremvärme kommer att göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden. Men skillnaden är stor mellan yngre och äldre, enligt en opinionsundersökning som SVT har beställt från Indikator opinion.
39 procent av alla som är 65 år eller äldre säger att extremvärme i Europa gör dem mindre ressugna, medan endast 10 procent av personerna i åldern 18–29 år ger samma svar.
Om undersökningen
Genomfördes av Indikator opinion, på uppdrag av SVT, under perioden 23–29 juli. Svaren samlades in genom Indikator opinions ”slumpmässigt rekryterade Sverigepanel”. Sammanlagt 1 863 svar samlades in. Resultatet har viktats utifrån kön, ålder och partival 2022.
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