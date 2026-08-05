Värmeböljor hindrar inte unga svenskars reseplaner

Turister i hettan framför Akropolis i Aten, fotograferade under en värmebölja den 21 juli i år.

48 procent av svenskarna tror att fortsatta perioder med extremvärme kommer att göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden. Men skillnaden är stor mellan yngre och äldre, enligt en opinionsundersökning som SVT har beställt från Indikator opinion.

39 procent av alla som är 65 år eller äldre säger att extremvärme i Europa gör dem mindre ressugna, medan endast 10 procent av personerna i åldern 18–29 år ger samma svar.