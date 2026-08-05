Trots bränderna – svenskarna flyger mer till södra Europa
Utlandsresor med flyg från Sverige ökade med fyra procent i juli jämfört med samma månad i fjol, uppger Swedavia i ett pressmeddelande. Sammanlagt flög cirka 2,9 miljoner personer från svenska flygplatser i juli.
Enligt Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har den senaste tidens kraftiga skogsbränder i Sydeuropa – däribland Frankrike – inte minskat resenärernas vilja att åka dit.
– Nu har vi inget direktflyg till Bordeaux, men vi ser att övriga destinationer i Frankrike ökar, säger Axtelius till DN.
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