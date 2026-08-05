ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Till vänster: Ett Sas-plan lyfter från Kastrup i november 2025. Till höger: En brandman står framför en skogsbrand i Grekland i helgen. (Johan Nilsson/TT, Michael Varaklas/AP/TT)
Svenskarnas semesterresande

Trots bränderna – svenskarna flyger mer till södra Europa

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Utlandsresor med flyg från Sverige ökade med fyra procent i juli jämfört med samma månad i fjol, uppger Swedavia i ett pressmeddelande. Sammanlagt flög cirka 2,9 miljoner personer från svenska flygplatser i juli.

Enligt Elisabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har den senaste tidens kraftiga skogsbränder i Sydeuropa – däribland Frankrike – inte minskat resenärernas vilja att åka dit.

– Nu har vi inget direktflyg till Bordeaux, men vi ser att övriga destinationer i Frankrike ökar, säger Axtelius till DN.

Totalt har cirka 15,3 miljoner personer rest utomlands med flyg i år
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Swedavia: Resenärsrekord för utrikesresor på Arlanda i juli
pressmeddelande · www.swedavia.se
Swedavias statistik för juli
bakgrund · www.swedavia.se
Annons
Boka sista minuten-hotell i Sverige — från 980 kr/natt med frukost
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen