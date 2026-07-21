Öberg och Ponsiluoma väntar sitt första barn
Skidskytteparet Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar sitt första barn, meddelar de på Instagram.
”Vi har något att berätta! Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar”, skriver de.
De skriver inget om beräknat förlossningsdatum eller vad beskedet innebär för den kommande säsongen. Skidskytte-VM i Estland hålls den 9 till 21 februari.
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