Oljan kördes ut i mörkret – så blev rederikungen rik på Hormuzkrisen
Sydkoreanska Sinokor tjänade stort när andra rederier undvek Hormuzsundet. Med avstängda transpondrar fraktade bolagets supertankers råolja från Förenade arabemiraten och lastade o…
Bloomberg
The Supertanker Tycoon Making Millions on Hormuz Shuttle Runs
Just a few weeks into the war, one of the Persian…
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