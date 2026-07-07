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Ekonomi

Oljan kördes ut i mörkret – så blev rederikungen rik på Hormuzkrisen

The intensely private Korean shipping tycoon rocked the tanker industry early this year as his Sinokor Group embarked on an unprecedented buying spree. (Marcelo del Pozo/Bloomberg)

Sydkoreanska Sinokor tjänade stort när andra rederier undvek Hormuzsundet. Med avstängda transpondrar fraktade bolagets supertankers råolja från Förenade arabemiraten och lastade o…

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Bloomberg

The Supertanker Tycoon Making Millions on Hormuz Shuttle Runs

Just a few weeks into the war, one of the Persian…

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