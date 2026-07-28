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Båtar i Hormuzsundet 27 juli. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Oljepriset faller – hopp om avtal mellan USA och Iran

Av Magnus Eriksson
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Prisfallet på olja tilltog under eftermiddagen när hoppet om ett avtal mellan USA och Iran stärktes. Det rapporterar Bloomberg.

Vid 19.30-tiden handlades ett fat Brentolja för 84 dollar, vilket är den lägsta nivån på två veckor.

Råvarumarknaden höll ögonen på mötet mellan USA:s president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som hölls under kvällen, svensk tid. Inga nyheter om vad ledarna kom fram till har dock framkommit ännu.

Men optimismen på råvarumarknaden är begränsad.

– Vi förhåller oss fortsatt avvaktande till varje potentiell uppgörelse som inte på ett konkret sätt löser frågan om Hormuzsundet, säger Ryan McKay, råvarustrateg på TD Securities till nyhetsbyrån.

Flera faktorer har bidragit till prisfallet
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