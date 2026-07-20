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Arkivbild. (Leo Correa /AP/TT / AP)
Ekonomi

Oljepriset stiger efter nya attacker i Mellanöstern

Av Magnus Eriksson
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USA och Iran har under natten attackerat varandra för nionde dygnet i rad. När handeln med olja öppnade efter helgen steg priset på brentolja till över 90 dollar per fat för första gången sedan i början av juni.

I samband med fredsförhandlingar mellan USA och Iran tidigare i sommar sjönk priset, men i takt med nya spänningar och anfall har priset stigit på nytt.

Stigande oljepris innebär också att inflationsoron återigen tilltar.

Oljepriset stiger efter orolig helg kring Hormuz
TT
Oljepriset stiger och räntor faller efter helgen
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