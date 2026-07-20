Oljepriset stiger efter nya attacker i Mellanöstern

USA och Iran har under natten attackerat varandra för nionde dygnet i rad. När handeln med olja öppnade efter helgen steg priset på brentolja till över 90 dollar per fat för första gången sedan i början av juni.

I samband med fredsförhandlingar mellan USA och Iran tidigare i sommar sjönk priset, men i takt med nya spänningar och anfall har priset stigit på nytt.

Stigande oljepris innebär också att inflationsoron återigen tilltar.