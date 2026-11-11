Om tio dagar väntas ett nytt kompromissförslag om EU:s långtidsbudget, rapporterar TT.

Förslaget, som på EU-slang kallas ”boxen”, håller nu på att tas fram av EU:s rådsordförande António Costa inför det extrainsatta toppmötet den 26-27 november.

– Vi förväntar oss att kunna lägga fram den nya förhandlingsboxen den 21 november, säger en högt uppsatt EU-källa på en pressgenomgång i Bryssel, enligt TT.

Länderna har hittills stått en bra bit ifrån varandra när det kommer till storleken på budgeten för 2028-2034 – och Sverige är bland länderna som inte vill utöka den. Bland annat har Ulf Kristersson (M) sagt att Sverige inte ska vara en ”bankomat åt EU”.