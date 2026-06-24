Omegablockering orsakar hettan: ”Som ett växthus”

Rekordvärmen som dragit in över Europa har en förklaring: Det rör sig om en så kallad omegablockering. Varm luft från Sahara har ”fastnat” över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus, säger meteorologen Magnus Joelsson till TT.

– Solen lyser in men luften byts inte ut, säger han.

Omegablockeringen började för omkring en vecka sedan och sedan dess har värmen byggts upp, vilket gör att städer som Paris och Berlin väntas få temperaturer på omkring 40 grader. Men till helgen väntas bubblan med varm luft ha spruckit, och då kommer även Sverige och Norden få ta del av Saharaluften, säger Magnus Joelsson på SMHI. Men då har luften tunnats ut.

– Så det blir nog inga 40 grader för oss. Men det blir varmt i alla fall, det blir det, säger Joelsson till TT.