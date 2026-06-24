ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Parisare badar i kanalen Saint-Martin. (Christophe Ena/AP/TT)
Extremvädret i Europa

Omegablockering orsakar hettan: ”Som ett växthus”

Av Ebba Örn
Publicerad:

Rekordvärmen som dragit in över Europa har en förklaring: Det rör sig om en så kallad omegablockering. Varm luft från Sahara har ”fastnat” över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus, säger meteorologen Magnus Joelsson till TT.

– Solen lyser in men luften byts inte ut, säger han.

Omegablockeringen började för omkring en vecka sedan och sedan dess har värmen byggts upp, vilket gör att städer som Paris och Berlin väntas få temperaturer på omkring 40 grader. Men till helgen väntas bubblan med varm luft ha spruckit, och då kommer även Sverige och Norden få ta del av Saharaluften, säger Magnus Joelsson på SMHI. Men då har luften tunnats ut.

– Så det blir nog inga 40 grader för oss. Men det blir varmt i alla fall, det blir det, säger Joelsson till TT.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

Omni Mer
Namnet omegablockering kommer från den grekiska bokstaven omega, som ser ut som en bubbla
TT
Omegablockering är inget ovanligt men människans användning av fossila bränslen har gjort det värre
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i EuropaEuropaAfrikaSMHIKlimat & miljö